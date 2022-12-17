Koronavirüsten miras kalan geçmeyen ağrılar! Kişiye özel doğru egzersiz çok önemli

Yataktan zorlukla kalkmak, kolunu kaldıracak hali olmamak. İşte tüm bunlar koronavirüsü atlattıktan sonra devam eden şikayetler. Peki bu sorunlar günlük hayatımızı etkileyecek boyuta geldiğinde ne yapmalıyız? İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN