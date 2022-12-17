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Koronavirüsten miras kalan geçmeyen ağrılar! Kişiye özel doğru egzersiz çok önemli

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Giriş: 17.12.2022 11:47
Yataktan zorlukla kalkmak, kolunu kaldıracak hali olmamak. İşte tüm bunlar koronavirüsü atlattıktan sonra devam eden şikayetler. Peki bu sorunlar günlük hayatımızı etkileyecek boyuta geldiğinde ne yapmalıyız? İşte tüm detaylar…
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