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11.03.2020

Koronavirüsten korunmanın şifresi ellerde! Uzman isim A Haber’de açıkladı

Bütün dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, Türkiye'de de bir hastada tespit edildi. Koronavirüsten korunmanın yollarını arayan vatandaşlar, araştırmalara koyuldu. A Haber canlı yayınına katılan Uzm.Dr.Günay Kaya gerekli tedbirler alındıktan sonra vatandaşların müsterih olması gerektiğinin altını çizerken, koronavirüsten korunmak için yapılması gerekenleri detaylı bir biçimde anlattı. Özellikle ellerimizi en az 20 saniye yıkamamız gerektiğini tekrar belirten Kaya, ellerimizi yıkarken genellikle atlanan önemli bölgeleri açıkladı.

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