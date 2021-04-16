Koronavirüste vaka sayıları düşmez ise 9 gün tam kapanma gündemde!

Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kısmı kapanmaya giden Türkiye için kritik dönem. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şayet vaka sayıları düşmezse çok daha sert tedbirler almak zorunda kalabiliriz" sözleri sonrasında devam eden artışlar bu yeni tedbirlerin neler olabileceği konusunda gözleri Bilim Kurulu üyelerine ve önerilerin gönderileceği yeni kabine toplantısına çevrildi.