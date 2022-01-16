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Koronavirüsle mücadelede uçak seyahatleri için PCR kararı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.01.2022 15:50
Valiliklere gönderilen genelgeye göre uçakla şehirler arası seyahatte aşısız, aşı sürecini tamamlamayan, son 180 günde Kovid-19 geçirmemiş kişilerden PCR istenmesine devam edilecek. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında aktardı.
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