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22.03.2020

Koronavirüsle mücadelede doğru bilinen yanlışlar!

A Haber’de koronavirüsle mücadele konusu masaya yatırıldı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. İlyas Dökmetaş, koronavirüsle mücadelede doğru bilinen yanlışları anlattı. Peki, Türkiye koronavirüsle mücadelede ne gibi yanlışlar yapıyor? Koronavirüs hangi yüzeyden insana daha çabuk geçiyor? Koronavirüsten sakınmak için neler yapmalıyız? İşte koronavirüsle ilgili bütün detaylar…

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