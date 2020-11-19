Koronavirüsle mücadele kritik 15 gün

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine sonrası kararları açıklaması ve ardından İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle yasaklar yeniden hayatımıza girdi. Bu kararlarla yaklaşık 35 milyon kişinin hareketinin yavaşlatılarak, bulaşın hız kesmesi planlanıyor. Ancak önümüzdeki 15 gün çok kritik. Eğer herhangi bir hız kesme olmazsa yeni yasaklar gündemde. İşte haberin detayları...

Edinilen bilgiye göre, devreye giren yeni yasaklar önce Bilim Kurulu, ardından Bakanlar Kurulu'nda yapılan toplantılarda alındı.

Koronavirüs salgınında, kapalı mekanların kullanılmaya başlamasıyla birlikte yaşanan hızlı artışla ilgili aşamalı plan yapıldı. Bu önlemlerin etkisi 2 hafta boyunca takip edilecek. 10-15 gün sonra vaka yayılım hızında düşüş olmazsa, bir sonraki aşamaya geçilecek.

GECE GEZMESİNE ÖNLEM ALINDI

Hafta sonu için kısmi sokağa çıkma yasağı, 14 saatlik bir kesme anlamına geliyor.

Bu yasağın daha çok geç saatlere kadar kalabalık ortamlarda dışarıda kalan gruplara ve ev ziyaretlerine yönelik olduğu belirtiliyor.

Toplantılarda, okulların bulaşma kaynağı olmadığı ancak, bunun yarattığı hareketlilik, servisler ve velilerin oluşturduğu kalabalıkların risk yarattığı değerlendirmesi de yapıldı.

35 MİLYONA KONTROL

Okulların online eğitime geçmesi, 20 yaş altına getirilen yeni kurallar ve 65 yaş üstüne getirilen sınırlandırmalarla birlikte toplamda 35-40 milyon nüfusun hareketliliğinin azalacağı, bunun da salgının yavaşlamasını sağlayacağı düşünülüyor.

KADEMELİ PLAN

Kademeli olarak kısıtlamalar arttırılarak devam edecek.

Salgın hızı kesilmezse, hafta sonu tamamen yasak getirilmesi veya sokağa çıkma yasaklarının belli saatlerde hafta içine de kaydırılması planlanıyor.

Uzmanlar, şehirlerarası seyahat yasağı beklemediklerini belirtiyor.

EVLERE TABELALI UYARI

15 gün sonra yeniden yapılacak değerlendirmelerde, il pandemi kurulları ve hıfzıssıhha kurulları şehrin ihtiyaçlarına göre bu yasakları genişletebilecek.

Genel yasakların yanı sıra illere göre farklı uygulamalara geçilebilecek.

Bazı illerde, vaka bulunan binalara 'uyarı tabelası' asılma uygulamasının, diğer illerde de yapılabileceği belirtiliyor. Ev ziyaretlerinin yasaklanması da tartışılıyor.

POZİTİF ORANI YÜZDE 20

Türkiye'de şu anda aktif vaka sayısının 500 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Testlerin pozitif çıkma oranının geçtiğimiz nisanda yüzde 20 olduğu, şimdi de bu rakama ulaşıldığı belirtiliyor.

Filyasyon çalışmalarında, bulaşma hızının çok yüksek olduğunun saptandığı, mutlaka ev içi bulaşmaların önüne geçilmesi gerektiği, komşu ve akraba ziyaretlerinin önlenmesi için kampanyalar yapılması gerektiği ifade ediliyor.