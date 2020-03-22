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22.03.2020

Koronavirüsle mücadele eden Batı’nın karanlık hijyen tarihi! Osmanlı, Batı’ya örnekti

Koronavirüsle mücadelede bilindiği üzere en önemli etken hijyen. Peki, Batı’nın hijyenle arası nasıl? Batı, geçmişte hijyen konusunda sınıfta kalmış bir medeniyet. Yüzyıllarca salgın hastalıkların kol gezdiği Batı, durumu öyle bir noktaya getirdi ki banyo yapmamak için türlü adetler geliştirdi. Günümüzde gelinlerin taşıdığı buketten, parfüm kullanımına kadar günlük hayatta yer alan birçok şey Batı’nın suya olan alerjisinden kaynaklanıyor. Batı’nın aksine Osmanlı’da hijyen toplum içindeki en önemli etkenlerden biriydi. Batı’nın suya olan alerjisini bilen Osmanlı, yabancı elçileri şehir dışında tutup ağırlamıştı. Osmanlı’da ilk kurulan sanayii ise Sabunhane olmuştu. Bu durum iki medeniyetin hijyene verdiği önemi gözler önüne seriyor.

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