17 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Koronavirüse yakalanıp iyileşen aile yaşadıklarını A Haber’de anlattı
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
16.04.2020

Koronavirüse yakalanıp iyileşen aile yaşadıklarını A Haber’de anlattı

A Haber ekranlarında yayınlanan Aklın Yolu programına konuk olan Afhan Topel ve Işıl Topel çifti yaşadıkları süreci anlattı. Koronavirüs tanısı koyulan hastada süreç nasıl işliyor? Koronavirüsü yenmek için neler tüketmeliyiz? Çiftin yaşadıkları süreç bu sorulara cevap mahiyetinde. İşte koronavirüsü yenen ailenin yaşadıkları…

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Koronavirüse yakalanıp iyileşen aile yaşadıklarını A Haber’de anlattı
Koronavirüse yakalanıp iyileşen aile yaşadıklarını A Haber’de anlattı
CHP'li İBB Ayazağa Garajı'nda koronavirüs tedbirlerine uymadı
CHP'li İBB Ayazağa Garajı'nda koronavirüs tedbirlerine uymadı
Prof. Dr. Başar Cander, Türkiye’nin son koronavirüs bilançosunu A Haber’de değerlendirdi
Prof. Dr. Başar Cander, Türkiye’nin son koronavirüs bilançosunu A Haber’de değerlendirdi
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu sevindirici bir haber dedi ve açıkladı! 9 ay sonra nüfus artışı gözlenecek
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu sevindirici bir haber dedi ve açıkladı! 9 ay sonra nüfus artışı gözlenecek
Türk televizyonlarında ilk! ATV Haber, koronavirüs yoğun bakım servislerine girdi
Türk televizyonlarında ilk! ATV Haber, koronavirüs yoğun bakım servislerine girdi
Tele1'de 'Otobüslere 40 kişi birden biniyorlar' yalanına devam ettiler
Tele1'de 'Otobüslere 40 kişi birden biniyorlar' yalanına devam ettiler
Bilim Kurulu üyesi aşı için tarih verdi!
Bilim Kurulu üyesi aşı için tarih verdi!
Millet liderine güveniyor! İşte son anket sonuçları
Millet liderine güveniyor! İşte son anket sonuçları
30 Nisan sonrası okullar açılacak mı?
30 Nisan sonrası okullar açılacak mı?
DSÖ övdü yandaş TELE1 eleştirdi! Skandal diyaloglar
DSÖ övdü yandaş TELE1 eleştirdi! Skandal diyaloglar
Plazma tedavisi bağışında kriterler neler?
Plazma tedavisi bağışında kriterler neler?
Mustafa Destici'den Meclis'teki partilere çağrı
Mustafa Destici'den Meclis'teki partilere çağrı
Daha Fazla Video Göster