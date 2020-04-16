Koronavirüse yakalanıp iyileşen aile yaşadıklarını A Haber’de anlattı

A Haber ekranlarında yayınlanan Aklın Yolu programına konuk olan Afhan Topel ve Işıl Topel çifti yaşadıkları süreci anlattı. Koronavirüs tanısı koyulan hastada süreç nasıl işliyor? Koronavirüsü yenmek için neler tüketmeliyiz? Çiftin yaşadıkları süreç bu sorulara cevap mahiyetinde. İşte koronavirüsü yenen ailenin yaşadıkları…