05 Şubat 2022, Cumartesi
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Koronavirüs testi pozitif çıkan Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun mesajları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve çalışmalara evde devam edeceğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve birçok isim geçmiş olsun mesajlarını iletti.