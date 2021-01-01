Koronavirüs salgınında 1 yıl nasıl geçti? 2021 yılında bizi neler bekliyor?

2019 yılının Aralık ayında ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde görülen, 2020 yılının Mart ayında ise ülkemizde ilk vakanın görüldüğü küresel koronavirüs salgınında dünya 1 yılı geride bıraktı. Peki kabuu gibi geçen son 1 yılda neler yaşandı? 2021 yılında koronavirüs sürecinde bizi neler bekliyor? Bu soruların yanıtı A Haber ekibinden Kerem Ersaraç'ın hazırladığı Berat Ceylan'ın kurguladığı özel dosya haberimizde...