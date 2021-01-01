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Koronavirüs salgınında 1 yıl nasıl geçti? 2021 yılında bizi neler bekliyor?

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Giriş: 01.01.2021 02:01
Güncelleme:01.01.2021 02:30
2019 yılının Aralık ayında ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde görülen, 2020 yılının Mart ayında ise ülkemizde ilk vakanın görüldüğü küresel koronavirüs salgınında dünya 1 yılı geride bıraktı. Peki kabuu gibi geçen son 1 yılda neler yaşandı? 2021 yılında koronavirüs sürecinde bizi neler bekliyor? Bu soruların yanıtı A Haber ekibinden Kerem Ersaraç'ın hazırladığı Berat Ceylan'ın kurguladığı özel dosya haberimizde...
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