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Koronavirüs risk haritası kırmızıya döndü! İstanbul ve İzmir’de alarm

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2021 09:27
Güncelleme:30.03.2021 09:28
Milyonların beklediği Kabine toplantısı sonrası Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kararları açıkladı. Güncellenen risk haritasında 58 il çok yüksek risk kategorisinde yer aldı. Daha önce açıklanan haritada turuncu kategoride bulunan İstanbul ve İzmir güncellenen haritada kırmızı grupta yer aldı. İçişleri Bakanlığı ise, Kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 81 ile koronavirüs genelgesi gönderdi. Yeni kısıtlamalar neler? İstanbul ve İzmir’de gelişmeleri A Haber ekipleri aktardı.
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