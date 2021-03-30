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Koronavirüs risk haritası güncellendi! 58 ilde "kırmızı" alarm

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2021 09:17
Güncelleme:30.03.2021 09:18
İllere göre risk haritası değişti. Şimdi 3 farklı renk haritamız var. İlk haritamız sağlık bakanlığının yayımladığı 20-26 şubat ikincisi 13--19 mart haftasına ait üçüncüsü ise saatler önce yayımlanan harita. Yani 20--26 mart haftasının haritası. En güncel haritaya göre 58 il çok yüksek riskli (kırmızı), 12 il yüksek riskli (turuncu),10 il orta riskli (sarı), 1 il ise düşük riskli (mavi) kategoride yer aldı.
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