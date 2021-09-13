Koronavirüs nedeniyle tatil edilen okul var mı? Kaç sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1 haftalık yüz yüze eğitim sürecinde Türkiye genelinde, 850 bin sınıfın sadece 198'inde vaka nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini açıkladı. Peki tatil edilen okul var mı? Velinin rızası olmadan öğrencilere PCR testi yapılacak mı? Bakan Özer yanıtladı...