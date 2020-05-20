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Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı | Video

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Giriş: 20.05.2020 09:40
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00'te video konferans yöntemiyle toplantı yapacak. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 16.00'da açıklama yapacak.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00'te video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 16.00'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

BAYRAM SONRASI NORMALLEŞME TAKVİMİ
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında Ramazan Bayramı sonrası normalleşme takviminin de ele alınması bekleniyor. Bayramda 81 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin görüşmelerin yapılacağı toplantının ardından, bazı tavsiye kararlarının alınması bekleniyor.

Kafeler, çay bahçeleri, oteller, şehirler arası ulaşım, uçuş takvimi ve camilerin açılmasıyla ilgili konuların masaya yatırılacağı toplantıda süreçlerle ilgili tarihlerin belirlenebileceği öğrenildi.

Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı
Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı
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