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Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında

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Giriş: 25.03.2021 09:32
Güncelleme:25.03.2021 09:39
Son dakika haberine göre Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 16:00’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Bu hafta gerçekleştirilecek kritik toplantıda salgınla mücadelede yeni tedbirlere yönelik konuların masaya yatırılacağı düşünülüyor. Ve koronavirüs risk haritasına göre de önlemler görüşülecek deniliyor. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Haberin detaylarını A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında aktardı.

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.00'da video konferans yöntemiyle toplanacak.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK
Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.

A Haber muhabiri Ece Altuğ, kritik toplantının detaylarını aktardı:

YENİ TEDBİRLER ALINACAK MI?
"Vaka sayısındaki artış özellikle son günlerde yakından takip ediliyor. Artık yerinde karar dönemindeyiz. İki haftada bir değerlendirme yapılacağını biliyoruz il bazında ama önümüzdeki günlerde biraz daha bakalım, gözlemleyelim kararı gelmişti. Dolayısıyla bu haftanın yeni kararlar için kritik olduğunu söyleyebiliriz.



22 İL KRİTİK DURUMDA! İSTANBUL DA VAR
Tabi artan illerde vaka sayılarının artış gösterdiği il sayısı da oldukça artmış durumda. Ve özellikle 22 il var ki, o iller kritik durumda. Aralarında İstanbul, Bursa gibi büyükşehirlerin bulunduğunu söyleyebiliriz.

RESTORAN VE KAFELER KAPATILACAK MI?
Yüksek riskli kategorisinde bulunan illerde eğer yeniden yüksek risk durumu devam ederse işte o zaman ek tedbirlerin gelebileceği ifade ediliyor. Restoran ve kafelerin yine paket servise dönmesi bu ihtimaller arasında olduğunu söyleyebiliriz.

EĞİTİMDE KADEME SAYISI DÜŞÜRÜLECEK Mİ?
Yine tüm kademelerde eğitimin devam ettiği illerde de kademe sayısının da düşürülmesinin gündemde olduğunu biliyoruz. Zaten sınavların da ertelendiğini duyurmuştu Milli Eğitim Bakanlığı.

AŞI TAKVİMİ DE MASADA
Bunun dışında aslında aşı çalışmalarına da bakacak olursak sıra artık 60-65 yaş grubunda. Biontech aşıları Türkiye'ye geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ifade etmişti: İlk olarak 5 bin 800 dozluk bir aşı gelmişti. Onların test aşamaları devam ediyor. Ama toplamda bakacak olursak 1 milyon 400 bin dozluk bir aşı var. Gelenlerin artık peyder pey testleri devam ediyor. Önümüzdeki hafta da artık isteyen vatandaşlara uygulanmaya başlayacak Almanya'dan gelen aşılar.Toplamda da 4,5 milyon dozluk anlaşma yapıldığını biliyoruz. Bunun da önümüzdeki günlerde kalan sevkıyatının da tamamlanmasını bekliyoruz. Bir yandan da Çin'den gelecek aşılar var. Bugünkü Bilim Kurulu'nda aşı takviminin ele alınacağını söyleyebiliriz."

SON 24 SAATTE 29 BİN 762 YENİ VAKA
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 762 yeni vaka, 1142 yeni hasta tespit edildi, 146 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 17 bin 761 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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