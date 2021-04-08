Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Gözler o tarihe döndü

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanacak. Ramazan ayında alınacak önlemler görüşülecek, tam kapanmaya yönelik kararın açıklanması bekleniyor. Başkan Erdoğan "Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı var mı?' sorusuna, "Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız." yanıtını vermişti. A Haber muhabiri Ece Altuğ Bilim Kurulu'nun 12 Nisan Pazartesi günü toplanacağını açıkladı. Kritik toplantının ardından gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da olacak.

Koronavirüsle mücadelede yeni kararlar alma noktasında karar mekanizması olan Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün bir araya gelecek. Bakanlık tarafından açıklanan renk kodu haritasında az riskli illerden bir çocuğunun çok riskli hale gelmesiyle birlikte yeni önlemler de gündeme geldi.

Bugün bir araya gelecek Bilim Kurulu'nun da gündeminde de, Ramazan ayı boyunca tam kapanma durumunun netleştirilmesi bekleniyor.

7 NİSAN 2021 KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT TABLOSU

Sağlık Bakanlığı 7 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarının yer aldığı son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti. İşte salgının seyrinde son durum.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN RAMAZAN AYI AÇIKLAMASI

'Ramazanda sokağa çıkma yasağı var mı?' sorusuna yönelik ise Erdoğan, "Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız." diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye'nin tek başına salgın tedbirlerini genişletmesi, hatta salgını tümüyle yenmesi önemli değildir. Asıl olan yakın insani ve ticari ilişki içinde olduğumuz coğrafyalar başta olmak üzere dünyadaki genel iyileşmenin gerisinde kalmamak hatta mümkünse önünde gitmektir.

Avrupa ülkelerinin tamamı neredeyse Türkiye'den daha ağır tedbirler uyguluyor. Üstelik bu ülkelerin sağlık sistemleri de tamimiyle felç durumdadır. Şayet biz ramazan ayındaki tedbirlerimizle vaka sayılarını birkaç binli rakamlara düşürebilirsek, mayısla birlikte başlayacağı anlaşılan turizm sezonu ve bunun içeride açacağı hareketliliği yakalayabiliriz.

Aksi takdirde turizmde bir sezonu kaçırmakla kalmayacak, yurt dışına yapılacak iş ve aile ziyaretlerinde de çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Tek bir insanımızın bile bu meşum hastalık sebebiyle acı çekmesine hele hele hayatını kaybetmesine gönlümüz razı gelmez. Ramazan ayının manevi ikliminde tuttuğumuz oruçlar kıldığımız namazlar ve diğer ibadetlerimiz ruhumuzu zenginleştirirken, salgının boynunu da Allah'ın izniyle kıracağız."