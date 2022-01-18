18 Ocak 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yapılacak
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Peki yeni tedbirler gelecek mi? İşte detaylar...