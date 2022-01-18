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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yapılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2022 14:11
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Peki yeni tedbirler gelecek mi? İşte detaylar...
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