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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak | VİDEO

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Giriş: 17.06.2020 09:27
Güncelleme:17.06.2020 09:33
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu, bu akşam saat 17.00'de video konferans yöntemiyle bir kez daha toplanacak. Kritik toplantının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu göre; son 24 saatte 42 bin 32 test yapıldı, 1592 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 18 kişi yaşamını yitirirken, 947 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 674 bin 203, toplam vaka sayısı 179 bin 831, toplam vefat sayısı 4 bin 825, toplam yoğun bakım hasta sayısı 722, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 291, toplam iyileşen hasta sayısı 152 bin 364 oldu.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!
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