Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Masada vaka sayısı aşılama ve yüz yüze eğitim var

Son dakika haberi... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi aşılanmadaki artışla önemli bir eşiğe dayandı. Son gelişmeleri değerlendirmek için Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanacak. Saat 17.00'de video konferans yöntemiyle başlayacak toplantıda vaka sayısı, aşılama, yüz yüze eğitim gibi konular görüşülecek. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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