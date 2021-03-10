Son dakika haberi... Son günlerde Türkiye'deki vaka sayıları arttı. 9 Mart verilerine göre günlük 13 bin 755 yeni vaka tespit edildi. Vakaların artmasıyla illerdeki risk haritası da değişiyor. Kırmızı renkler çoğalıyor, mavi iller ise azalışa geçti. Önümüzdeki günlerde yayımlanacak yeni risk haritasıyla illerde kısıtlamalar değişecek. İşte tüm bu gelişmelerin ardından Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Peki yeni risk haritasıyla illerde kısıtlamalar değişecek mi? Kontrollü normalleşme devam edecek mi? Detayları A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniliyor.

9 Mart verilerine göre günlük 13 bin 755 yeni vaka tespit edildi. Vakaların artmasıyla illerdeki risk haritası da değişiyor. Kırmızı renkler çoğalıyor, mavi iller ise azalışa geçti. Önümüzdeki günlerde yayımlanacak yeni risk haritasıyla illerde kısıtlamalar değişecek.

Sağlık Bakanı Koca, dün yaptığı açıklamada, "Sınırlarımızı koruyalım. Virüsün ne zaman saldıracağı belli olmaz." dedi.