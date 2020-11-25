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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanıyor!

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Giriş: 25.11.2020 09:10
Güncelleme:25.11.2020 09:15
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00’de toplanacak. Sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. Peki yeni tedbirler yolda mı? Gözler Bakan Koca'nın yapacağı açıklamada. Detayları A Haber Muhabiri Murat Sekban aktardı.

Koronavirüs Bilim Kurulu, bu akşam saat 17.00'de toplanacak. Sonrasında saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

VAKA SAYILARI ARTIYOR

Koronavirüs salgını devam ederken, günlük vaka sayısı tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti.

Diğer yandan dünya genelinde vaka sayısında artış gözlendi. Son verilere göre, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 41 milyonu aştı.

İyileşenlerin sayısı Rusya'da 1 milyon 611 bin 445'e, Arjantin'de 1 milyon 195 bin 492'ye ve Kolombiya'da 1 milyon 150 bin 932'ye ulaştı.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanıyor!
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