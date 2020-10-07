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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! İşte masadaki konular

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Giriş: 07.10.2020 15:45
Güncelleme:07.10.2020 15:57
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Bilim Kurulu'nun önerisiyle okullarda yeni sınıflar yüz yüze eğitime başlayacaklar peki hangi tedbirler alınacak. Detayları A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardı. Altuğ, "Gündem maddesi kuşkusuz vaka sayıları olacak. Öte yandan gündem de aşı ve ilaç çalışmaları var." ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları...
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor!
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor!
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