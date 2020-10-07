Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! İşte masadaki konular

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Bilim Kurulu'nun önerisiyle okullarda yeni sınıflar yüz yüze eğitime başlayacaklar peki hangi tedbirler alınacak. Detayları A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardı. Altuğ, "Gündem maddesi kuşkusuz vaka sayıları olacak. Öte yandan gündem de aşı ve ilaç çalışmaları var." ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları...