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Koronavirüs aşısını bulan Türk bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin A Haber'e konuştu!

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 15.03.2022 16:52
Koronavirüs aşısını geliştiren Biontech kurucuları Türk bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, Almanya'nın en büyük tıp ödülünü aldı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüse aşı bulan Türeci ve Şahin için A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Şahin Türkiye ile farklı alanlarda işbirliği yapacaklarını belirtti.
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