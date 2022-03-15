15 Mart 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Koronavirüs aşısını bulan Türk bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin A Haber'e konuştu!
Koronavirüs aşısını geliştiren Biontech kurucuları Türk bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, Almanya'nın en büyük tıp ödülünü aldı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüse aşı bulan Türeci ve Şahin için A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Şahin Türkiye ile farklı alanlarda işbirliği yapacaklarını belirtti.