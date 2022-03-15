Koronavirüs aşısını bulan Türk bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin A Haber'e konuştu!

Koronavirüs aşısını geliştiren Biontech kurucuları Türk bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, Almanya'nın en büyük tıp ödülünü aldı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüse aşı bulan Türeci ve Şahin için A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Şahin Türkiye ile farklı alanlarda işbirliği yapacaklarını belirtti.