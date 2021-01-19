Koronavirüs aşılamasında ikinci adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde aşı uygulaması bugün başladı

Son dakika haberine göre Aşılama programının birinci aşamasının ikinci adımına geçildi. Bugünden itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişiler aşılanmaya başlandı. Ayrıca 90 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına da evlerinde başladı.

Türkiye'de aşılama programının birinci aşamasının 2. adımı bugün başladı. Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına bugün başlandı. Öte yandan 90 yaş ve üzerindeki kişilerin de aşı programı bugün başladı.

"COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına devam ediliyor. 833 bini aşkın sağlık çalışanına koronavirüs aşısının ilk dozu uygulandı.