Korona, yangın, deprem! 3 felaketten sağ kurtuldu

Gaziantep'te Kovid-19'a yakalandıktan sonra kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesindeki patlamadan yaralı kurtulan Halil Karakuş, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan evden de sağ kurtuldu. 78 yaşındaki Halil Karakuş şimdi tüm yaşadıkları için şükrediyor.

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