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Korona geçiren erkek 'yanık lastik', kadın 'çürümüş soğan' kokusu alıyor! Kovid-19 geçirenlerde kalıcı etkiler neler?

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.04.2021 11:37
Güncelleme:03.04.2021 11:37
Koronavirüs kapsamında yapılan araştırmalar, koku kaybı semptomunun kalıcı olmadığını ancak hastalığı geçirenlerde kokuları farklı algılama olasılığının fazla olduğunu ortaya koydu. Akdeniz Üniversitesi öğretim üyelerinin yaptığı araştırmaya göre, hastalığı geçiren erkekler 'yanık lastik', kadınlar ise 'çürük soğan' kokusu alıyor. Araştırmayı yapan Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Altaş A Haber canlı yayınında soruları cevapladı.
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