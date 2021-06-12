Korkutan manzara! Osmangazi Köprüsü’nü saran deniz salyası havadan görüntülendi

Uydudan 14-24 Mayıs arası yapılan tespitte, Marmara'nın Kapıdağ Yarımadası'ndan İzmit Körfezi'ne kadar olan doğu bölümünde, 3 kattan daha fazla bir müsilaj artışı görüldü. İzmit Körfezi'nde etkisini sürdüren Deniz Salyası ile Osmangazi Köprüsü aynı karede görüntülendi. Ortaya çıkan manzara düşündürdü. İşte o kareler...