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Korkutan manzara! Osmangazi Köprüsü’nü saran deniz salyası havadan görüntülendi

İHA
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Giriş: 12.06.2021 10:21
Uydudan 14-24 Mayıs arası yapılan tespitte, Marmara'nın Kapıdağ Yarımadası'ndan İzmit Körfezi'ne kadar olan doğu bölümünde, 3 kattan daha fazla bir müsilaj artışı görüldü. İzmit Körfezi'nde etkisini sürdüren Deniz Salyası ile Osmangazi Köprüsü aynı karede görüntülendi. Ortaya çıkan manzara düşündürdü. İşte o kareler...
Korkutan manzara! Osmangazi Köprüsü’nü saran deniz salyası havadan görüntülendi
Korkutan manzara! Osmangazi Köprüsü’nü saran deniz salyası havadan görüntülendi
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