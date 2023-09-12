Korkunun ecele faydası yok! İmamoğlu "İstanbul'u kaybedeceğiz" tedirginliğinde! Meral Akşener'den görüşme için randevu isteyecek

14 ve 28 Mayıs’taki seçim hezimetinin ardından başlayan ‘değişim’ savaşında Kemal Kılıçdaroğlu’na boyun eğerek, rotasını İstanbul’a çeviren Ekrem İmamoğlu, 4.5 senedir hizmetten bir haber bıraktığı İstanbul’u kaybedeceğim tedirginliğine kapıldı. Fondaş gazeteci İsmail Saymaz’a açıklamalarda bulunan İmamoğlu’nun “"Her zaman ittifak şart, gerekirse yüz yüze görüşürüm" sözleriyle Meral Akşener'in kapısını çalacağının alt metnini hazırlanmıştı. Konu ile ilgili CHP yandaşı Barış Yarkadaş’tan bomba bir açıklama geldi. Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu’nun önümüzdeki günlerde Meral Akşener’den bir randevu isteyeceğini ve sunum yapacağını açıkladı. Öte yandan Yarkadaş, İYİ Parti’nin İstanbul’da beklenen adaylarını açıklarken, Bolu için ise Tanju Özcan’ın isminin konuşulduğunu vurguladı. Ayrıca, Yalova’nın Muharrem İnce’nin partisi Memleket Partisi’ne bırakılacağını ifade etti.