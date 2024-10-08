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Korku evi duvarında başı kesilmiş cansız manken!

Korku evi duvarında başı kesilmiş cansız manken!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 19:48
İzmir'de bir korku evinin önünde bulunan tasvirler tepki çekti. Reklam amaçlı asılan korkutucu figürler vatandaşların tepkisi ve şikayet üzerine kaldırıldı.
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Korku evi duvarında başı kesilmiş cansız manken!
Korku evi duvarında başı kesilmiş cansız manken!
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