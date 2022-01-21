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Körfez ülkelerinden dev Türkiye planı! 50 milyar dolarlık yatırım yapacaklar

AA
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Giriş: 21.01.2022 17:12
Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın da aralarında yer aldığı Körfez ülkeleri Türkiye'ye yatırım yapmaya hazırlanıyor. Ortadoğu ve Kuzey Afrika yatırım uzmanı Nasuh Özdemir İstanbuli, "Ülkemize giren yatırım miktarının 40 ila 50 milyar dolar arasında olacağını tahmin ediyor ve hazırlıklarımızı o yönde gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.
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