- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Körfez krizi çözülüyor mu? Uzman isim A Haber'de yorumladı
Türkiye-Katar arasındaki sıcak ilişkiler meyvesini verdi. Orsam Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, A Haber'de son gelişmeleri değerlendirdi. Katar, Türkiye'ye karşı hukuk dışı kararlarıyla baskı uygulamaya kalkanlara tepki göstermeye devam ediyor, Ankara'da Katar'a uygulanan ambargoya karşı çıkıyordu. Türkiye'nin destekleri Katar için olumlu sonuçlar ortaya çıkardı.