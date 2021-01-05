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Körfez krizi çözülüyor mu? Uzman isim A Haber'de yorumladı

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Giriş: 05.01.2021 12:47
Güncelleme:05.01.2021 13:00
Türkiye-Katar arasındaki sıcak ilişkiler meyvesini verdi. Orsam Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, A Haber'de son gelişmeleri değerlendirdi. Katar, Türkiye'ye karşı hukuk dışı kararlarıyla baskı uygulamaya kalkanlara tepki göstermeye devam ediyor, Ankara'da Katar'a uygulanan ambargoya karşı çıkıyordu. Türkiye'nin destekleri Katar için olumlu sonuçlar ortaya çıkardı.
Körfez krizi çözülüyor mu? Uzman isim A Haber'de yorumladı
Körfez krizi çözülüyor mu? Uzman isim A Haber'de yorumladı
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