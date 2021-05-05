Körfez ile ilişkiler nasıl gelişecek? A Haber'de değerlendirdi

Türkiye ile Mısır arasında 8 yıl sonra ilk temas gerçekleşiyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki bir heyet bugün Mısır'da olacak. Peki körfez ile ilişkiler nasıl gelişecek? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Akgün, "İlişkilerin düzelmesi için altın kural karşılıklı iyi niyet" dedi.

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