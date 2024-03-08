Kore yarımadasında savaş çanları! Kuzey ve Güney Kore’den karşılıklı tatbikat

Kuzey Kore'nin orduya savaş hazırlığı talimatının ardından Pyonyang ve Seul yönetimleri karşılıklı tatbikatlara başladı. Güney Kore ordusu savaş jetleri ile gövde gösterisi yaptı. Kuzey Kore de topçu atışları ile karşılık verdi.

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