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Kore Yarımadası’nda savaş canları! Kim Jong Un: Her an savaş patlak verebilir

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.01.2024 16:47
Kore Yarımadası’nda tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek. "Savaş" ve "Nükleer" söylemleri hiç olmadığı kadar telaffuz ediliyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, "Savaş her an patlak verebilir" dedi. Güney Kore’den ise sert tepki geldi. İşte tüm detaylar…
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Savaş canları! Her an patlak verebilir
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