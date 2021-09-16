Köpeklerin terk edildiği Akalan Köyü! Onlarca köpek aç, susuz ve hasta…

İstanbul'a 60 km uzaklıktaki Akalan Köyü. Terk edilen onlarca cana ev sahipliği yapıyor ama hem köy halkı hem de köpekler çaresiz. Onlar bakmaya çalışsa da ellerinden gelen sadece ekmek verebilmek. İçlerinde yeni doğum yapmış köpekler de var. Anne köpekler ekmekleri kaptıkları gibi kendileri yemeden ormanın içine yavrularına götürüyor. Yemek yeterli olmayınca çaresiz köpekler köy halkının tavuklarına saldırıyor. Köpeklerin sayısı hiç azalmıyor kış ayları hariç. Çünkü havalar soğuyunca hayatta kalmak da zorlaşıyor. Köy halkı bu köpekler için bir bakım evi yapılmasını istiyor. Ama köye gelenler sadece köpek bırakıp gidiyor.

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