12 Mayıs 2023, Cuma
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Köpekbalığından balıkçı teknesine saldırdı 🦈Motorun pervanesine ısırıklar attı | Balıkçı 'Hoşt' diyerek kovmaya çalıştı
Antalya açıklarında bir balıkçının teknesinin etrafında uzun süre dolaşan köpekbalığı korku dolu dakikalar yaşattı. Balıkçı, zaman zaman teknenin motor kısmına ısırık atan köpekbalığına, 'Hoşt, bir balık tutturmadı manyak' diyerek tepki gösterdi.