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Köpek düzenlemesi şekilleniyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2024 16:41
Sokak hayvanları ile ilgili hazırlanan teklifte uyutma maddesi dikkat çekti. Kapsamı daraltılan uyutmaya belediyelerde oluşturulacak kurul karar verecek. Detayları, A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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