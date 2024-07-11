Köpek balıklarıyla burun buruna! Hem heyecan hem korku

Hataylı dalgıç Akın Rıdvanoğlu arkadaşlarıyla Samandağ açıklarında dalış yaptı. Daha suya gireli bir kaç dakika olmuştu ki kendilerini bir korku filminin içinde buldular. Etraflarını köpek balığı sürüsü sardı. Üstelik o anın görüntüsü de var.

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