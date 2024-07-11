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Köpek balıklarıyla burun buruna! Hem heyecan hem korku

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 13:11
Hataylı dalgıç Akın Rıdvanoğlu arkadaşlarıyla Samandağ açıklarında dalış yaptı. Daha suya gireli bir kaç dakika olmuştu ki kendilerini bir korku filminin içinde buldular. Etraflarını köpek balığı sürüsü sardı. Üstelik o anın görüntüsü de var.
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Köpek balıklarıyla burun buruna!
Köpek balıklarıyla burun buruna!
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