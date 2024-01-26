Konya'da üretilen 5 milimetrelik çip Silikon Vadisi'ne satılıyor

Çip dünyada üretimi en stratejik ürünlerden. Türkiye'de çipin yerli olarak üretilip ABD'ye ihraç edildiği bir noktaya gitti. A Haber. Saç telinin 10'da 1'i kalınlığında 0,25 gramlık çipler altından değerli. İşte tüm detaylar…

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