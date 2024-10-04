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Konya’da TIR şarampole devrildi sürücü yaralandı

Konya’da TIR şarampole devrildi sürücü yaralandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 11:16
Konya’nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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TIR şarampole devrildi sürücü yaralandı
TIR şarampole devrildi sürücü yaralandı
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