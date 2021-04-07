Son dakika haberi... Konya'nın merkez Karatay ilçesi civarında gösteri uçağı düştü. Düşen uçakla ilgili güvenlik ve sağlık ekipleri harekete geçerken, pilottan acı haber geldi. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, "İfade ettiğimiz gibi bir gösteri uçuşu esnasında düşen uçağımız. Fakat daha olay henüz çok yeni. Bu gösteri uçuşlarına seçilen pilotlar sınıfındaki en iyiler. Çok deneyimliler çok profesyoneller. Neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor ama ben daha çok teknik bir arızanın olacağı kanaatindeyim. Teknik bir arıza söz konusu olabilir. Uçuşa engel çok olumsuz bir hava şartı da yok. Telsiz konuşmalarından elde edilen bilgiler sonrası yapılacak değerlendirmenin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum." dedi.

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