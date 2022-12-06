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Konya'da F-5 eğitim uçağı düştü | Pilot atlayarak kurtuldu! A Haber olay yerinde

A Haber
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Giriş: 06.12.2022 14:45
Türk Yıldızları ekibine ait F-5 tipi uçak kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya'da kaza kırıma uğradı. Pilot atlayarak kurtuldu. Ayrıntıları olay yerinden Ahmet Çelik aktardı.
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