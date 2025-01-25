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Konya’da çöken binada oturanlar o anları anlattı!

Konya'da çöken binada oturanlar o anları anlattı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.01.2025 01:15
Güncelleme:25.01.2025 01:16
Konya’da çöken 4 katlı binadan eşini ve çocuğunu son anda çıkartan Muhammet Veli Kahya, komşularını kurtarmak için döndüğü sırada binanın çöktüğünü söyledi. Binayı boşaltıyorlar diye haber gelince hızla geldiğini söyleyen Kahya, “Geldiğimde bizimkiler daha hala binanın etrafındalardı. Onları hemen uzaklaştırdık. Binadan sesler geliyordu. Benden önce Muhammet arkadaş yukarı babasını almak için çıktı. Ben de yukarıya çıktığım esnada onlar balkonda konuşuyorlardı. Arapça bilmediğim için söyleyemedim. Sadece gel dedim. Baktım anahtar yok. Dışarıya çıkarken biranda bina çöktü. O sırada kolonların arasında kaldım. Daha sonra polisler geldi ve beni dışarıya çıkardılar. Ancak arkadaşlarım içeride kaldı” dedi.
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