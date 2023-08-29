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Konya'da 4,8'lik deprem!

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Giriş: 29.08.2023 08:23
Konya'nın Kulu ilçesinde saat 07.58'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'IN sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kulu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
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