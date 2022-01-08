Konya-Karaman YHT hattı açıldı | Başkan Erdoğan Konya Tren Garı'ndan Karaman'a hareket etti

Son dakika haberine göre Konya ile Karaman arasında yolculuğunu 1 saat 15 dakikadan 40 dakikaya düşürecek hızlı tren hattı açılıyor. Konya'dan Karaman'a gerçekleştirilecek ilk sefere Başkan Erdoğan da katılacak. Erdoğan'ın açılışını yapacağı hat yıllık 63 milyon lira tasarruf sağlayacak. Konya'da halka hitap eden Başkan Erdoğan, "Konyalı için artık Ankara-İstanbul-Eskişehir'e trenle gitmek daha kolay. Bu imkanı bir adım öteye taşıyor ve Karaman'a uzatıyoruz. Konya-Karaman YHT açılışı ile yeni dönemi başlatıyoruz." dedi.