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Konutta yeni model devreye giriyor! Hazine arazileri konut yapımı için satılacak

A Haber
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Giriş: 30.05.2022 12:10
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine'ye ait arsaların uygun ödeme şartlarıyla satılacağını açıkladı. Uygulama ne zaman ve nasıl olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan gayrimenkul danışmanı Nilüfer Kas değerlendirdi.
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