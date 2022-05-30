30 Mayıs 2022, Pazartesi
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Konutta yeni model devreye giriyor! Hazine arazileri konut yapımı için satılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine'ye ait arsaların uygun ödeme şartlarıyla satılacağını açıkladı. Uygulama ne zaman ve nasıl olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan gayrimenkul danışmanı Nilüfer Kas değerlendirdi.