27 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Konutta yanlış beyana ağır ceza

Konutta yanlış beyana ağır ceza

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.01.2023 13:39
Konutta yanlış beyana ağır ceza geliyor. Beyan edilen satışın yüzde 25'i kadar para cezası kesilecek. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Konutta yanlış beyana ağır ceza
Konutta yanlış beyana ağır ceza
9 saatlik toplantıdan ne karar çıktı?
9 saatlik toplantıdan ne karar çıktı?
Marmara’nın altın halkası
Marmara'nın altın halkası
Saadet Partisi’nden 6’lı masaya eleştiri!
Saadet Partisi’nden 6’lı masaya eleştiri!
Türkiye Yüzyılı’nda ulaşım!
Türkiye Yüzyılı’nda ulaşım!
Türkiye’ye çağ atlatan dev eserler
Türkiye'ye çağ atlatan dev eserler
Kanlı pusu! A Haber olay yerinde
Kanlı pusu! A Haber olay yerinde
A Haber’de değerlendirdi: 3 olasılık var
A Haber’de değerlendirdi: 3 olasılık var
Azeri vekil: Bu saldırının mesuliyeti İran’da
Azeri vekil: Bu saldırının mesuliyeti İran'da
Bakan Çavuşoğlu A Haber’de
Bakan Çavuşoğlu A Haber'de
Azerbaycan’ın İran Elçiliği’ne hain saldırı!
Azerbaycan'ın İran Elçiliği'ne hain saldırı!
3 scooter firması piyasadan çekildi
3 scooter firması piyasadan çekildi
Daha Fazla Video Göster