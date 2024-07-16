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Konutlara muayene dönemi! Hangi kriterler kontrol edilecek?

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 16.07.2024 15:06
Yurt dışında uzun yıllardır uygulanan konut muayenesinin, Türkiye'de de gerçekleştirilmesi gündemde. Peki uygulamanın faydaları neler? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan kentsel dönüşüm uzmanı Cevdet Şentürk değerlendirdi.
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