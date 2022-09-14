14 Eylül 2022, Çarşamba
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Konut projesine rekor başvuru! TOKİ ödemeleri nasıl olacak? Taksitler artacak mı?
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün sosyal konut projesinin detaylarını gazetecilere anlattı. Projeye başvurular 225 bini geçmiş durumda. Proje 81 ilde ve 600 ilçede hayata geçecek. Devlet yüzde 40’ın üzerinde destek olmuş olacak. Taksitler 2 bin 280 liradan başlayacak. A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konukları Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ve A para yayın koordinatörü Özlem Doğaner o açıklamaları değerlendirdi.