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Konut fiyatlarında düşüş olur mu? Uzman isim A Haber'de aktardı

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Giriş: 26.12.2023 18:12
Faiz artışı ve talepteki daralma, konut piyasasında fiyatlara yansıdı. Bu durum ev alma planını rafa kaldıran pek çok alıcıyı heyecanlandırdı. Peki, yeni konut kredisi oranları 2024'te fiyatları nasıl etkiler? Konut fiyatlarında düşüş olur mu? Uzman isim merak edilen tüm soruları A Haber'de yanıtladı.
Konut fiyatlarında düşüş olur mu?
Konut fiyatlarında düşüş olur mu?
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