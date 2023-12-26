26 Aralık 2023, Salı
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Konut fiyatlarında düşüş olur mu? Uzman isim A Haber'de aktardı
Faiz artışı ve talepteki daralma, konut piyasasında fiyatlara yansıdı. Bu durum ev alma planını rafa kaldıran pek çok alıcıyı heyecanlandırdı. Peki, yeni konut kredisi oranları 2024'te fiyatları nasıl etkiler? Konut fiyatlarında düşüş olur mu? Uzman isim merak edilen tüm soruları A Haber'de yanıtladı.